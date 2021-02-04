بالأرقام.. الكشف عن عدد سلالات كورونا المتحورة

وقال الوزير البريطاني في تصريحات نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن هناك حاليا نحو 4 آلاف سلالة متحورة من فيروس كورونا، الذي يسبب مرض "كوفيد 19"، في أنحاء العالم.

وأشار إلى أن "هذا دفع جميع منتجي اللقاحات في العالم، بما في ذلك فايزر وأسترازينيكا، إلى تحسين لقاحاتهم من أجل مكافحة الفيروس بصورة أكثر فعالية".



وقال الزهاوي: "من غير المرجح بشدة ألا يكون اللقاح الحالي فعالا مع السلالات المتحورة، سواء في مقاطعة كنت أو مع سلالات أخرى، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأعراض الشديدة والعلاج في المستشفيات".

وأضاف: "تبحث جميع الشركات المصنعة للقاحات (فايزر بيونتك) و(مودرنا) و(أكسفورد أسترازينيكا) وغيرها كيفية تحسين لقاحاتها، للتأكد من أننا جاهزون لأي سلالة.. هناك حوالي 4 آلاف نوع مختلف من الفيروس حول العالم حاليا".

