ضبط عبوات من مخلفات 'داعش' شمال الرمادي

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بضبط عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" في مدينة الرمادي، بمحافظة الانبار.



وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تم العثور على كدس للعبوات الناسفة ضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول ل38 فق10 وبالتعاون مع فوج حشد عشائري ١٥ في منطقة زنكورة شمال الرمادي".

وأوضح المصدر، أنه "تم ضبط عبوات ناسفة على شكل جلكانات 66 جلكان سعة 20 لتر وهي من مخلفات داعش الارهابي وتم التعامل معها وفق السياقات وتفجيرها من قبل مفرزة معالجة الفرقة".