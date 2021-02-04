إعلام أمريكي: بايدن يختار ليندركينج مبعوثا خاصا بشأن اليمن.

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، إنؤ يعتزم تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينج مبعوثا خاصاً بشأن اليمن.

وهاجم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الأربعاء، إيران ومليشيا الحوثي الإرهابية، مشيراً إلى الأعمال العدائية التي يرتكبها الانقلابيون ضد السعودية.

وأضاف أن "الحوثيين احتلوا صنعاء واستهدفوا حليفتنا السعودية التي قدمت معونات إنسانية كثيرة لليمن".

وتابع: "حريصون على توزيع المساعدات الإغاثية في اليمن، ونأمل ألا يؤثر أي شيء على وصول تلك المساعدات للشعب اليمني".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صنفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مليشيا الحوثي منظمة إرهابية والتسريع بالقرار قبل رحيله من البيت الأبيض.