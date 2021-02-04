10 ملايين دولار دعما أمريكيا لانتخابات نزيهة بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن تقديم دعم مالي يصل إلى نحو 10 ملايين دولار لدعم بعثة "اليونامي"، في مجال توفير المتطلبات اللوجستية لإنجاح الانتخابات العراقية المرجح إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكرت السفارة الأمريكية، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أنه "تأكيداً لدعمها للعملية الديمقراطية في العراق، تُقدّم الولايات المتحدة مبلغ 9.7 مليون دولار لتمويل أنشطة الدعم الانتخابي لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في جميع أنحاء البلاد".

وأوضحت أن هذه المنحة المُقدّمة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ستدعم جهود الحكومة العراقية والمجتمع المدني العراقي الرامية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعزيز مشاركة الناخبين.

وأضاف البيان: "تُعَدُ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومن خلال نشاط مكتب المساعدة الانتخابية التابع لها بعثةً انتخابيةً معترفاً بها دوليًا، إذ انكبّت على العمل عن كثب مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على تعزيز فهم المفوضية للعمليات الانتخابية وإدارتها".

وبين أن "حكومة الولايات المتحدة داعمٌ طويل الأمد لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات". كانت الحكومة العراقية أعلنت الشهر الماضي، تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة إلى الـ10 من أكتوبر المقبل تحت دوافع استكمال كافة المتطلبات الفنية واللوجستية الخاصة باجراءها.

وأعلن رئيس الوزراء قبل نحو 6 أشهر تحديد الـ6 من يونيو 2021، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة قبل أن يصار إلى تأجيلها.

وتأتي الانتخابات المبكرة، استجابة لإرادة الشارع العراقي عقب الحركة الاحتجاجية الواسعة في أكتوبر 2019، والتي دفعت حكومة عبد المهدي إلى تقديم استقالتها بعد مصادمات دامية بين المتظاهرين وعناصر الأمن أسفرت عن مقتل نحو 600 محتج وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين.