الإمارات والفاتيكان.. جذور حب وجسور من التسامح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

إلى مقر الكنيسة الكاثوليكية في العالم، توجهت رحال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، وكاتب نهجها القائم على المحبة والانسجام ، كان ذلك عام 1951، أي قبل تأسيس الدولة بعقدين من الزمن..

تاريخ من العلاقات المتجذرة، عماده التسامح والوئام على أساس كهذا مضت الإمارات في طريقها نحو حوار الأديان ومد كل الجسور وتعبيدها في سبيل التسامح ورفعة الإنسان.



عام 2007 ، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أشاد الفاتيكان حينها بالحرية الدينية في الإمارات، تلا ذلك تقديم السفيرة حصة العتيبة أوراق اعتمادها للبابا بنديكيت السادس عشر 2010.

أنطونيو جوتيريس يفوز بـ‏"جائزة زايد للأخوة الإنسانية" مناصفة مع لطيفة ابن زياتين

يونيو عام 2016.. قامت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التسامح آنذاك بزيارة رسمية للفاتيكان، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ، زار في سبتمبر من العام نفسه البابا فرنسيس تعززت العلاقات الثنائية، ترسخت قيم المودة والتعاون.

عام 2018 ، سلم الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية، دعوة رسمية للبابا فرنسيس لزيارة البلاد تم قبول الدعوة، تحدد موعدها مطلع فبراير من عام 2019

وتوجه البابا إلى الإمارات وأهلها بهذه الرسالة المصورة التي حملت كل التقدير والشوق والمحبة، صفحة جديدة خطتها هذه الزيارة تجسدت من خلالها القناعة الدولية باحترام الأديان، وقبول الآخر في الإمارات وتكللت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية..

حدث تاريخي جمع الشرق بالغرب، رسخ قيم الحوار الإنساني العابر للهويات الضيقة إلى فضاء الإنسانية الرحيب، فكر لطالما ركز عليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، ونهج يزداد اتساعا في كل يوم..