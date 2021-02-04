غضب فرنسي من الجمود والمماطلة في تحقيقات مرفأ بيروت.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتبرت سفيرة فرنسا في بيروت، في ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت، أنّ من غير المقبول عدم التزام القوى السياسية تعهداتها تشكيل حكومة تقر إصلاحات ضرورية، فضلاً عن غياب تقدم في التحقيق في المأساة المروعة.



وقالت سفيرة فرنسا آن غريو في بيان: «بعد مرور ستة أشهر على الانفجار، من غير المقبول أن يكون اللبنانيون لا يزالون ينتظرون أجوبة من قادتهم في قضية الانفجار، من غير المقبول أن يكون لبنان لا يزال من دون حكومة للاستجابة للأزمة الصحية والاجتماعية وللبدء بتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد واستقرارها»، مشيرة إلى أنّ الالتزامات التي تم اتخاذها أمام رئيس الجمهورية ما زالت حبراً على ورق.

وقالت السفيرة الفرنسية إنّ تدهور الوضع الصحي جاء ليُضاف إلى مأساة الرابع من اغسطس، على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية لا نرى نهاية لها.

وأكّدت غريو استمرار مساعدات فرنسا لإعادة الإعمار في لبنان، لافتة إلى أنّه وفي ظل الاقفال العام في لبنان والوضع الصحي المأسوي، لا تزال فرنسا تقف إلى جانبكم فمساعدات إعادة الإعمار مستمرة.

وأعلنت أن الفرنسيين لم ينسوا اللبنانيين ولن ينسوهم، وهم باقون إلى جانبهم، داعية جميع القادة اللبنانيين، للتحلي بالشجاعة اللازمة للعمل وفرنسا ستساعدكم.

وأشارت إلى أنها ستوقع في الأيام المقبلة دعماً لإعادة بناء مستشفى الكرنتينا الحكومي، فضلاً عن تسليم التبرعات بالمنتجات الأساسية لمكافحة جائحة كورونا.