شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علي الأمين: عملية اغتيال الناشط لقمان سليم تمت في منطقة يسيطر عليها حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دان الصحافي علي الأمين، اغتيال لقمان سليم صاحب الرأي ووجهة النظر وصاحب الموقف الواضح بالخصومة مع السلطة وحزب الله”.



وأكد الأمين أن عملية اغتيال الناشط لقمان سليم تمت في منطقة يسيطر عليها حزب الله.

وبدأت السلطات اللبنانية، الخميس، تحقيقاتها لكشف ملابسات مقتل الناشط المعارض لحزب الله، لقمان سليم، الذي عثر عليه مقتولاً داخل سيارته جنوب البلاد.