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علي الأمين: عملية اغتيال الناشط لقمان سليم تمت في منطقة يسيطر عليها حزب الله

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دان الصحافي علي الأمين، اغتيال لقمان سليم صاحب الرأي ووجهة النظر وصاحب الموقف الواضح بالخصومة مع السلطة وحزب الله”.

وأكد الأمين أن عملية اغتيال الناشط لقمان سليم تمت في منطقة يسيطر عليها حزب الله.

وبدأت السلطات اللبنانية، الخميس، تحقيقاتها لكشف ملابسات مقتل الناشط المعارض لحزب الله، لقمان سليم، الذي عثر عليه مقتولاً داخل سيارته جنوب البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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