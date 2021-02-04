شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: أردوغان غير نزيه ويطيع الدستور لأجندته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال كيلتشدار أوغلو اليوم (الخميس) أردوغان بعدم إطاعة الدستور الحالي وعدم النزاهة وتحويل أجندة البلاد بما فيها المشاكل الاقتصادية والفقر والبطالة وانعدام السلام الاجتماعي.

وقال كيلتشدار خلال اجتماعه مع رئيس حزب السعادة المحافظ تِمِل كارامولا أوغلو ورئيسة حزب الخير القومي المتشدد ميرال أكشنر، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان:«السيد أردوغان بدأ النقاشات بشأن دستور جديد، ولكن كيف يمكن أن يبدأ مثل هذا النقاش في وقت لا يطيع فيه الدستور الحالي؟ الدستور الحالي ينص على رئيس نزيه ولكن هل هو رئيس نزيه؟ بالطبع لا»، موضحاً أن المحاكم المحلية والبرلمان لا ينفذون أحكام المحكمة الدستورية بالمخالفة للدستور متسائلاً:«كيف نصدق صدقهم؟».

وأوضح كيلتشدار أوغلو أن تركيا بحاجة إلى نظام برلماني معزز ببرلمان قوي ورئيس وزراء، بالإضافة إلى تنفيذ فعال لمبدأ فصل السلطات، مشدداً على أن أي جهد لتغيير الدستور يجب أن يشمل بالتأكيد العودة إلى النظام البرلماني.

وطالب كرامولا أوغلو بضرورة تغيير النظام الإداري، مؤكداً أن رؤية حزبه حول النظام البرلماني المعزز ستكون جاهزة للإعلان عنها في الأيام القادمة.

فيما شددت زعيمة حزب الخير ميرال أكشنر: على أهمية الأحزاب السياسية باعتبارها الهيئات الرئيسية التي تعمل على إيجاد الحلول لمشاكل تركيا، وانتقدت البيئة السياسية التي تضع كل هذه الأطراف ضد بعضها بعضاً، وفق قولها.