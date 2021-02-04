شكرا لقرائتكم خبر عن «العفو عند المقدرة» تحل خلافات مالية نفوق 47 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

حققت مبادرة العفو عند المقدرة التي إنجازاً متميزاً بحل خلافات مالية بين المتخاصمين بمبالغ مالية تفوق 47 مليون درهـم خلال عام 2020.

وذكر العقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة عجمان أن المبادرة التي أطلقتها شرطة عجمان لتعزيز قيم التسامح بين أفراد المجتمع من خلال التسامح في المديونيات وحلها ودياً بين المتخاصمين حققت إنجازاً متميز بحل خلافات مالية بلغت 47 مليون و184 ألف درهـم بالإصلاح بين المتخاصمين بنسبة حل بلغت 15% من إجمالي البلاغات الواردة إلى مراكز الشرطة تضمنت بلاغات شيكات وقضايا مالية، وخلافات أسرية ومدنية وعمالية.

وأكد أن مراكز الشرطة لا تتدخل بالتأثير لمصلحة طرف على حساب آخر، ولكنها تعمل على تقديم التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً فور إبداء أحدهم الرغبة في حل المشكلة ومنحهما الفرصة والوقت الكافي، وبمجرد اتفاقهما يتم كتابة تعهد في المركز من دون إحالة البلاغ إلى النيابة ، وأضاف أن المبادرة تهدف إلى حل النزاع بين المتخاصمين في مبالغ مالية كبيرة غالباً إذ أن المتهمين في هذه القضايا غالباً غير مجرمين في قضايا جنائية.

