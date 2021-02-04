شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون علمي وبحثي بين جامعة الإمارات والأكاديمية الصينية للعلوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

وقعت جامعة الإمارات والأكاديمية الصينية للعلوم اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتدريب المواهب وتعزيز الزيارات الأكاديمية بين الباحثين، بهدف رعاية عمليات التبادل العلمي وتدريب العلماء، وكذلك تنظيم المؤتمرات العلمية والفعاليات العلمية المشتركة بين الطرفين.

شهد توقيع مذكرة التفاهم التي عقدت «عن بعد» الدكتور علي الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية والسفير الصيني في الدولة ناي جيان، وقام بتوقيع المذكرة من جانب الجامعة الدكتور غالب الحضرمي البريكي –مدير جامعة الإمارات بالإنابة، ومن جانب الأكاديمية البروفيسور يابينج زانج رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم.

وأكد الدكتور علي الظاهري أن «رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، ولنبدأ بهذه الخطوة في إجراء بحوث علمية مشتركة بين جامعة الإمارات العربية المتحدة والأكاديمية الصينية للعلوم، حيث إن مستقبل نموذج التعاون بيننا، لا ينير قطاع العلوم والابتكار فحسب، بل يعزز أيضاً الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية».

ومن جهته أشار ناي جيان إلى أن العلاقات بين الصين والإمارات لها تاريخ عريق، كما أن جامعة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً من تحقيق الإنجازات البحثية المتميزة في مجالات الطيران والفضاء والطب والرعاية الصحية وغيرها.