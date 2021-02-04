الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بمد خدمة الفريق أسامة عسكر لمدة عام

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بمد خدمة الفريق أسامة عسكر مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشئون تنمية سيناء، لمدة عام.

ويشغل الفريق عسكر منصب مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشئون تنمية سيناء، وشغل سابقا منصب قائد منطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، وقبلها شغل منصب قائد الجيش الثالث الميداني.

الفريق عسكر من مواليد يونيو 1957 بمحافظة الدقهلية، تخرج في الدفعة 70 حربية من الكلية الحربية ضابطاً في سلاح المشاة، وحصل على جميع الفرق الحتمية بهذا السلاح، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، ووزمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ودورة كبار القادة من كلية الحرب العليا.

وفي سياق آخر، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وقد شاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة 117 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى إنضباط راقي خلال فترة الإعداد العسكري.

كما شاهد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية المتنوعة تضمنت قفزة الثقة والغطس وفك وتركيب الأسلحة تحت الماء، أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من مهارة قتالية عالية وثقة بالنفس.