شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: حذف أى كلمة أجنبية من المضبطة واستثناء الأسماء والمصطلحات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تأكيد رئيس المجلس على حذف أى عبارات أجنبية ترد على لسان أعضاء المجلس من المضبطة، واستثني من ذلك القرار الأسماء العالمية المعروفة، والعبارات العلمية المتعارف عليها.

يأتي ذلك بعدما ورد علي لسان أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي تشهد الاستماع إلى بيان وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني، حول أداء وزارته خلال الفترة 2018- 2020، من مصطلحات باللغة الإنجليزية، الأمر الذي دفع رئيس المجلس مراراً وتكرارا إلى حذف هذه الكلمات من الجلسة واستبدالها بترجمتها باللغة العربية.

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوعين الماضيين الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.

وأكد وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني، في كلمته خلال الجلسة اليوم، توصية الإعلام الأجنبي بزيارة مصر، كأفضل وجهات العالم سياحيا خلال عام 2021، قائلاً : "الاعلام الأجنبي في يناير 2021، قال أن مصر من أفضل الوجهات السياحية في العالم التي توصي بالذهاب إليها خلال عام 2021".