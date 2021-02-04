صور.. محافظ أسيوط يشارك في احتفال جامعة الأزهر بيوم الأخوة الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

احتفلت جامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم الخميس، باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر.

وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والأنبا كيرلس مطران الأقباط الكاثوليك، والدكتور محمد عبدالمالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى شتات عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ولفيف من عمداء كليات جامعتي الأزهر وأسيوط ووزارة الأوقاف.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية نشر وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية لافتا إلى إن "وثيقة الأخوة الإنسانية" تهدف إلى القضاء على الطائفية والعنصرية والكراهية ونشر المحبة والمودة بين البشر وقيم ‏التسامح والسلام والقضاء على العنف والتطرف واعتماد الحوار والتفاهم والسعي إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان وهو ما يسعى إلى تحقيقه الأزهر الشريف؛ مشيرًا إلى ما يحدث على أرض الواقع في مصر يجسد رمزاً لصورة الإخوة الإنسانية بمظاهر التآخي بين أطياف المجتمع المصري وهو ما نراه جلياً من إنجازات لخدمة المجتمع بصفة عامة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط خلالها مدي أهمية هذه الوثيقة للعالم أجمع في نشر مبادئ الأديان السماوية وما تحث عليه من ترسيخ لقيمة الأخوة الإنسانية بين الناس جميعاً بغض النظر عن اختلاف عقائدهم وألسنتهم وانتمائهم مشيدًا بدور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في توقيع ونشر هذه الوثيقة على العالم أجمع وهو ما دعا الأمم المتحدة لاختيار يوم الرابع من شهر فبراير يوماً عالمياً للأخوة الإنسانية.

وتحدث الأنبا كيرلس مطران الأقباط الكاثوليك، على أن هذه الوثيقة قد سبقها اجتماعات كثيرا منذ عام 1964م حينما جرى فتح باب الحوار مع جميع الديانات لمزيد من النقاشات التي تحث على الأخوة الإنسانية والتي أسفرت عن ظهور هذه الوثيقة إلي العالم أجمع من خلال شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان.

وقال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إن أن هذه الوثيقة جاءت بمبادئ عامة ولم تحوي آليات محددة التنفيذ وهذا ما يلقي بالمسئولية على الجميع في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنفيذ هذه الوثيقة على أرض الواقع بما يخدم تحقيق الأخوة الإنسانية.

وأضاف الدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن الدين الإسلامي والمسيحي حث على أهمية الأخوة الإنسانية في تحقيق التعايش بين الناس جميعاً ونبذ العنف والفرقة فيما بينهم.

جدير بذلك أن مجلس جامعة الأزهر قد دعا إلى بدء الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم فى مثل هذا اليوم من كل عام، لترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الجميع.