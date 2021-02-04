بنك المشرق يطلق خدمة الدفع اللاتلامسية باستخدام أساور الدفع لتسهيل الشراء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال بنك المشرق مصر، في بيان له اليوم الخميس، إنه أطلق خدمة الدفع اللاتلامسية باستخدام أساور الدفع سهلة الارتداء لدى عدد كبير من المنافذ التجارية داخل وخارج مصر بالتعاون مع شركة المصرية للمدفوعات الرقمية (MDP).

وقال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: "يحرص المشرق عبر مسيرته في القطاع المصرفي على توفير منتجات وحلول مصرفية مبتكرة بأحدث تقنيات التكنولوجيا لتلبية تطلعات السوق والعملاء".

وقال هيثم حماد، نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس قطاع التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع ببنك المشرق: "تطوير أساور الدفع الجديدة كوسيلة مبتكرة للمدفوعات يأتي كخطوة مهمة في إطار مساعي البنك لتوفير أحدث تقنيات الدفع لعملائه"

وأضاف أن هذه التقنيات بدأها البنك بتوفير خدمات الدفع اللاتلامسية على البطاقات العام الماضي، ثم إطلاق أساور الدفع الإلكترونية هذا العام، وينوي إطلاق خدمة "Mashreq Pay" خلال العام الحالي أيضا لتتويج هذه المساعي.

وقالت بسنت النجار رئيس إدارة قسم البطاقات في المشرق: "هدفنا هو تبسيط سبل الدفع وتشجيع فئة الشباب على استخدام الأساور للوصول لمجتمع اقل اعتماداً على النقد. وراعى المشرق عند تصميمه أساور الدفع ان يكون تصميمها أنيقا يمكن العميل من ارتدائها في كل الأوقات ليقوم بإجراء عمليات الشراء من أي مكان من خلال الدفع المباشر والآمن".

وتابعت: "كل ما عليه هو تمرير الأسورة بجانب نقاط الدفع لإتمام عمليات الشراء والتي قيمتها أقل من ٦٠٠ جنيه مصري. فلا حاجة للانتظار أو إدخال رقم التعريف الشخصي".

وأشار البنك، في بيانه، إلى أنه بإمكان عملائه حاملي البطاقات الائتمانية التقدم بطلب الحصول على المنتج من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء، بينما العملاء الجدد بإمكانهم الحصول على هذا المنتج عند الحصول على أي بطاقة من بطاقات البنك الائتمانية .

وتحتوي كل أسورة دفع على بطاقة مصغرة ذات رقم مكون من من 16 رقماً، وهي مرتبطة ببطاقات المشرق الائتمانية كبطاقة تابعة، لضمان تحكم العميل بمعاملات الأسورة وتعديل الحد الائتماني لها عند الحاجة لذلك، كذلك لطلب الاستبدال في حالة الفقدان أو الضرر أو حتى إغلاقها، ومنع استخدامها إذا لزم الأمر، وفقا للبيان.

وقال أحمد نافع نائب الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للمدفوعات الرقمية: "نحرص دائماً على توفير حلول دفع آمنة ومبتكرة وفي هذا الإطار تأتي شراكتنا مع بنك المشرق لإطلاق أساور الدفع الجديدة".

وتابع: "أساور الدفع الإلكترونية ليست أفضل وسيلة للدفع السريع فقط، ولكنها أيضا الأكثر أماناً. حيث تتم عمليات الشراء اللاتلامسية من خلال ماكينات الدفع الالكترونية باستخدام اعلي معايير الأمان المطبقه دوليا".