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رعدية وغزيرة.. "الأرصاد" تكشف خريطة سقوط الأمطار الجمعة والسبت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس غدا الجمعة وبعد غد السبت.

وجاءت توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الجمعة 5 فبراير
- أمطار متوسطة على مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية) حتى فترة الظهيرة.
- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة وقد تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية (الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش) والوجه البحري (البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية)، ومدن القناة (الإسماعيلية - السويس).
- أمطار على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس (شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين).
- أمطار على مناطق من جنوب البلاد ( الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).
- نشاط رياح على أغلب الأنحاء.
- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر (ارتفاع الموج من 3.5-4.5 متر).

السبت 6 فبراير
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
- شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر (ارتفاع الموج من 2-3 متر).

وأكدت هيئة الأرصاد، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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