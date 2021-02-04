القبض على مساعد وزير التربية و التعليم في تنظيم داعش

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي، يحمل الجنسية الأردنية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إلقاء القبض على الإرهابي الذي كان يتولى مهمة ما يسمى "مساعد وزير التربية والتعليم في صفوف التنظيم"، جرى بولاية صقاريا غربي تركيا.

وأضاف البيان أن إلقاء القبض على الإرهابي، جاء بعد تنسيق بين جهازي الأمن والاستخبارات وفرق مكافحة الإرهاب.