خبراء "الصحة العالميّة" يزورون معهد علوم الفيروسات في ووهان الصينيّة

اسماعيل عبد الحي - وصل خبراء من منظمة الصحة العالمية صباح اليوم، الأربعاء 3 فيفري 2021، إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، في زيارة تندرج في إطار تحقيق يجرونه لتحديد منشأ فيروس كورونا في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين.

ويحتوي هذا المعهد على مختبرات عديدة محاطة بإجراءات أمنية مشدّدة ويُجري فيها الباحثون اختبارات على فيروسات من سلالة كورونا.

وقالت صباح اليوم قناة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية الإخبارية الناطقة بلغات أجنبية، إن خبراء منظمة الصحة "سيتبادلون الأفكار مع باحثي المعهد حول عملهم اليومي والتعاون العلمي الدولي ومكافحة الوباء".

وأكد المتحدّث بإسم الخارجية الصينية الأسبوع الماضي أنّ زيارة بعثة الخبراء تندرج في إطار مشروع بحثي. وقال يومها "هذا ليس تحقيقا".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إتّهم هذا المعهد بأنّه مصدر فيروس كورونا، مؤكّدا أنّ الصين تسبّبت بإنتشار الفيروس، إما عمدا أو خطأ، وأغرقت العالم في جائحة كوفيد-19، في إتّهام نفته بكين نفيا قاطعا.

ا ف ب