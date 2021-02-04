بسبب قيود السفر.. نتانياهو يؤجل أول زيارة له إلى الإمارات والبحرين

جدة - عبدالحي حسين - أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، زيارة، كانت مقررة إلى الإمارات، والبحرين، بسبب قيود السفر، التي فرضتها الدولة العبرية للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وقال بيان، اصدره مكتب نتانياهو باللغة العربية: “على الرغم من الأهمية، التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين، قرر رئيس الوزراء نتانياهو تأجيلها في هذه المرحلة، بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية”.

وأضاف مكتب نتانياهو أن رئيس الوزراء “يثمّن كثيرا دعوتي سمو ولي العهد الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، وجلالة ملك البحرين، حمد بن عيسى،، لزيارة بلديهما والسلام التاريخي، الذي أقيم بين دولنا”.

رحلة نتانياهو، المقررة إلى الدولتين الخليجيتين، كانت ستشكل أول زيارة رسمية له، منذ التوقيع على اتفاقيات التطبيع، في شتنبر الماضي.

وبدأت إسرائيل إغلاق اجوائها في إطار حجر شامل على مستوى كافة البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث حظرت الرحلات الجوية الدولية، وأغلقت حدودها البرية.

ومن المقرر أن ينتهي الإغلاق الجوي في السابع من فبراير الجاري، لكن حكومة نتانياهو ستجتمع اليوم لمناقشة تمديد الاغلاق الصحي، واستراتيجية الخروج منه.

وتشير آخر الأرقام إلى حصول أكثر من ثلث سكان إسرائيل، البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، على الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل نحو مليوني نسمة على الجرعة الثانية، معظمهم ممن تزيد أعمارهم عن 60 سنة.