القنوات المغربية.. انخفاض في مدة المشاهدة و”نشرة الطقس” ومسلسل تركي الأكثر متابعة

جدة - عبدالحي حسين - بلغ معدل مشاهدة المغاربة للتلفاز 3 ساعات 46 دقيقة، خلال الأسبوع، الممتد من 27 يناير إلى 2 فبراير الحالي، مسجلا انخفاضا بـ4 دقائق.

وكشفت نتائج مركز القياس” سيوميد”، الصادر عنه، اليوم الخميس، والمضمنة في بلاغ صحفي، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن مدة مشاهدة القنوات الوطنية انخفضت مقارنة مع الأسبوع ما قبل الماضي، إذ كان قد بلغ معدل المشاهدة للفرد الواحد 3 ساعات و50 دقيقة.

وصنفت “نشرة الطقس”، المعروضة، يوم الأربعاء 27 يناير، الأكثر مشاهدة على القناة الأولى، خلال الأسبوع، إذ تابعها 4.49 مليون مشاهد.

وواصل المسلسل التركي “الوعد” سيطرته على قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على القناة الثانية، إذ تابع حلقة، يوم الاثنين، فاتح فبراير 7.39 مليون مشاهد.

وتخص أرقام سيوميد 8 قنوات وطنية: هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.