موزعون على 57 مؤسسة.. 2385 موظفا في السجون يخضعون للتلقيح ضد كورونا

جدة - عبدالحي حسين - تتواصل في مختلف المؤسسات السجنية عملية التلقيح، التي تستهدف موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث تمت تعبئة الأطقم الطبية لهذه المؤسسات للمساهمة في إنجاح هذه العملية، التي تتم تحت إشراف مصالح وزارة الصحة، والسلطات المحلية.

وإلى حدود، أمس الأربعاء، تم تطعيم ما مجموعه 2385 موظفة، وموظفا من بين الفئة المستهدفة خلال المرحلة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج إن العملية شملت إلى حدود الآن موظفي 57 مؤسسة سجنية، وخمس مديريات جهوية، إضافة إلى الإدارة المركزية، والمركز الوطني لتكوين الأطر في تيفلت، وملحقاته بإفران.

يذكر أن فيروس كورونا كان قد مس عددا كبيرا من المؤسسات السجنية في مدن متفرقة، وشكل أكبر بؤرة في سجن ورزازات، حيث أصيب أزيد من مائة نزيل، وعشرات الموظفين، وسجلت وفاة موظف فيه.