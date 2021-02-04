المجلس الاقتصادي والإجتماعي: حوادث الشغل والأمراض المهنية تكلف المغرب 4.25 ٪؜من الناتج الداخلي – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الخميس، نتائج الدراسة، التي أعدها حول “الصحة، والسلامة في العمل”، مسجلا أن الأخطار المهنية تتسبب في تكلفة ثقيلة اقتصاديا، واجتماعيا.

وشملت الدراسة، التي تم تقديمها، صباح اليوم، القطاعين العام، والخاص في مختلف مكوناتها، ومنها المقاولات الصغيرة جدا، والقطاع الفلاحي، والقطاع غير المنظم.

وفي تصريح “لليوم 24″، أكدت نجاة سيمو، عضوة المجلس، ورئيسة اللجنة، التي أعدت الدراسة، أن المغرب يفقد ما يقارب 4.25 في المائة من ناتجه الداخلي الخام، بسبب الأمراض المهنية، وحوادث الشغل.

وقدم المجلس عددا من التوصيات بشأن الموضوع، منها اقتراحه إحداث وكالة وطنية للصحة والعمل، لتتكلف بتجميع المؤسسات المعنية بهذا الموضوع، وخلق مرصد وطني للمخاطر المهنية، وكذا إشرافه على المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، إضافة إلى الشق المتعلق بطب الشغل.