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علي الأمين: عملية اغتيال الناشط لقمان سليم تمت في منطقة يسيطر عليها حزب الله

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محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

دان الصحافي علي الأمين، اغتيال لقمان سليم صاحب الرأي ووجهة النظر وصاحب الموقف الواضح بالخصومة مع السلطة وحزب الله”.

 

وأكد الأمين أن عملية اغتيال الناشط لقمان سليم تمت في منطقة يسيطر عليها حزب الله.

 

وبدأت السلطات اللبنانية، الخميس، تحقيقاتها لكشف ملابسات مقتل الناشط المعارض لحزب الله، لقمان سليم، الذي عثر عليه مقتولاً داخل سيارته جنوب البلاد.

 

 

علي الأمين: عملية اغتيال الناشط لقمان سليم تمت في منطقة يسيطر عليها حزب الله pic.twitter.com/Z0vZSKW42N— قناة الحرة (@alhurranews)

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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