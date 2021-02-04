اخبار العالم

شاهد.. صورة متداولة للناشط المعارض لـ حزب الله "لقمان سليم" مقتولا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة متداولة للناشط المعارض لـ حزب الله "لقمان سليم" مقتولا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صورة متداولة للناشط المعارض لـ حزب الله "لقمان سليم" مقتولا.

 

وصباح اليوم الخميس، عُثر على لقمان سليم مقتولا في سيارته بين قريتي العدوسية وتفاحتا، في منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله، جنوبا، مع آثار طلقتين في سيارته كانتا كافيتين لإنهاء حياته.

 

صورة متداولة للناشط المعارض لـ #حزب_الله "لقمان سليم" مقتولا#لبنان#الحدثpic.twitter.com/5kdo2IoZq1— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath)

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا