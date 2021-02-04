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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة متداولة للناشط المعارض لـ حزب الله "لقمان سليم" مقتولا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صورة متداولة للناشط المعارض لـ حزب الله "لقمان سليم" مقتولا.
وصباح اليوم الخميس، عُثر على لقمان سليم مقتولا في سيارته بين قريتي العدوسية وتفاحتا، في منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله، جنوبا، مع آثار طلقتين في سيارته كانتا كافيتين لإنهاء حياته.
صورة متداولة للناشط المعارض لـ #حزب_الله "لقمان سليم" مقتولا#لبنان#الحدثpic.twitter.com/5kdo2IoZq1— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath)
صورة متداولة للناشط المعارض لـ #حزب_الله "لقمان سليم" مقتولا#لبنان#الحدث pic.twitter.com/5kdo2IoZq1— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) February 4, 2021