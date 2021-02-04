شاهد.. صورة متداولة للناشط المعارض لـ حزب الله "لقمان سليم" مقتولا

محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صورة متداولة للناشط المعارض لـ حزب الله "لقمان سليم" مقتولا.



وصباح اليوم الخميس، عُثر على لقمان سليم مقتولا في سيارته بين قريتي العدوسية وتفاحتا، في منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله، جنوبا، مع آثار طلقتين في سيارته كانتا كافيتين لإنهاء حياته.