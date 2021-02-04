حمدان بن راشد: الإمارات نموذج عالمي في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية

محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

أكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في نشر قيم التسامح والإنسانية والعيش المشترك، حيث كانت وما زالت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل النهيان "طيب الله ثراه"، حريصة على ترسيخ هذه القيم السامية من خلال المبادرات والبرامج التي تطلقها في سبيل تحقيق التعايش والسلام، وتولي اهتماماً كبيراً بجميع الشعوب على أراضيها على اختلاف جنسياتهم وأعراقهم ودياناتهم، حتى أصبحت نموذجاً عالمياً في تكريس العدل والاحترام والمساواة والأخوة الإنسانية. وقال : "يحتفل المجتمع الدولي للمرة الأولى باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، بعد الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر من خلال اقتراح تقديم مبادرة لتخصيص يوم من كل عام للاحتفال بهذه المناسبة بهدف إعلاء قيم السلام والمحبة والتسامح والأخوة الإنسانية في سبيل بناء مجتمعات متماسكة يسودها التآلف والمجبة".

