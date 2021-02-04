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بلجيكا: إدانة دبلوماسي إيراني بالسجن 20 عاما بتهمة التخطيط لهجوم في فرنسا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

أصدر القضاء البلجيكي الخميس حكما بالسجن 20 عاما على دبلوماسي إيراني مقيم في فيينا، أدين بالتخطيط لهجوم كان سيستهدف تجمعا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المعارض للنظام الإيراني قرب العاصمة الفرنسية باريس العام 2018.

 

وأتت العقوبة على أسد الله أسدي الذي كان معتمدا في سفارة إيران في فيينا في تلك الفترة، مطابقة لطلب النيابة العامة الفدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب.

 

وقضت محكمة أنتويرب في شمال البلاد أيضا بسجن ثلاثة بلجيكيين من أصل إيراني بعد إدانتهم بتهمة التواطؤ، فترات تراوح بين 15 و18 عاما وإسقاط الجنسية البلجيكية عنهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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