بلجيكا: إدانة دبلوماسي إيراني بالسجن 20 عاما بتهمة التخطيط لهجوم في فرنسا

محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

أصدر القضاء البلجيكي الخميس حكما بالسجن 20 عاما على دبلوماسي إيراني مقيم في فيينا، أدين بالتخطيط لهجوم كان سيستهدف تجمعا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المعارض للنظام الإيراني قرب العاصمة الفرنسية باريس العام 2018.



وأتت العقوبة على أسد الله أسدي الذي كان معتمدا في سفارة إيران في فيينا في تلك الفترة، مطابقة لطلب النيابة العامة الفدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب.

وقضت محكمة أنتويرب في شمال البلاد أيضا بسجن ثلاثة بلجيكيين من أصل إيراني بعد إدانتهم بتهمة التواطؤ، فترات تراوح بين 15 و18 عاما وإسقاط الجنسية البلجيكية عنهم.