شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": تأثير "كارثي" لكورونا على مكافحة السرطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس بأن أوروبا "لا يمكنها تجاهل" الحاجة إلى مواصلة مكافحة مرض السرطان رغم استمرار جائحة كورونا. وقال هانز كلوج إنه لا يمكن وصف تأثير الجائحة على مكافحة السرطان في المنطقة إلا بأنه "كارثي".

ولفت إلى أن الجائحة تسببت في تعطيل الخدمات المقدمة لمرضى السرطان وتأخير التشخيص وتقديم العلاج. وتم الإبلاغ عن رصد نقص في الأدوية ومعدلات التشخيص، وبالتالي فإن هناك توقعات بوجود مصابين لم يتم الكشف عنهم، إلى جانب توقعات بارتفاع الوفيات. وأشار المسؤول إلى أن السرطان يودي في العام العادي بحياة نحو 2ر2 مليون شخص في المنطقة.