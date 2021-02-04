مقتل عنصرين من 'داعش' في جزيرة الكرمة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات الانبار، اليوم الخميس، عن قتل عنصرين من تنظيم "داعش" في جزيرة الكرمة بمحافظة الانبار.



وقال قائد العمليات اللواء الركن ناصر الغنام في بيان، إنه "بعد جمع معلومات دقيقة عن تواجد ارهابيين في جزيرة الكرمة منطقة الزجالبة تم تنفيذ واجب وتم العثور على مضافتهم مصادرة تجهيزاتهم وتدميرها ومطاردتهم الى احد المعامل في المنطقة".

وأضاف أنه "تم قتل عنصرين من تنظيم داعش من قبل لواء ٤٠ فرقة ١٠ عمليات الانبار".

من جانبه، قال الخبير الامني فاضل ابو رغيف في تغريدة له على "تويتر"، إن "الاستخبارات العسكرية ‏في جزيرة الكرمة/ منطقة الزجالبة تتمكن بعد مطاردة طويلة من قتل ارهابيين اثنين وتستولي على مضافتهم والعثور على مضافتهم ومصادرة تجهيزاتهم وتدميرها".