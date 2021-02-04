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كورونا حول العالم.. الإصابات تقترب من 105 ملايين شخص

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن موقع ورلد ميتر (World Meters) المتخصص برصد الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، أن أعداد الإصابات بلغت 104 ملايين و948 ألفا و494.
وتشير الإحصاءات إلى تسجيل 76 مليونا و701 ألفا و658 حالة تعاف، بينما بلغت أعداد الوفيات مليونين و279 ألفا و603.

وما تزال الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث أعداد الإصابات والوفيات، بواقع 27 مليونا و150 ألفا و457 إصابة، و461 ألفا و930 وفاة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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