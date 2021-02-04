كورونا حول العالم.. الإصابات تقترب من 105 ملايين شخص

وتشير الإحصاءات إلى تسجيل 76 مليونا و701 ألفا و658 حالة تعاف، بينما بلغت أعداد الوفيات مليونين و279 ألفا و603.

وما تزال الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث أعداد الإصابات والوفيات، بواقع 27 مليونا و150 ألفا و457 إصابة، و461 ألفا و930 وفاة.