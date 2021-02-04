البعثة الأممية في ليبيا تعلن أجندة اجتماع اللجنة العسكرية (5+5)

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت البعثة الأممية في ليبيا بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة سرت.

وأكدت البعثة أن الاجتماع الذي بدأ اليوم الخميس، سيستمر حتى 7 فبراير/شباط الجاري لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في جنيف.



وتابعت في بيان، أن الاجتماع سيركز على الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع خبراء إزالة الألغام من كلا الجانبين، وخبراء من البعثة الأممية، لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة مخلفات الحرب بالمناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف.

كما ستستكمل اللجنة العسكرية مناقشاتها مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منها.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، نجحت اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للجيش الوطني الليبي، وحكومة "الوفاق" في التوقيع على اتفاق يقضي "بوقف دائم لإطلاق النار"، وسط ترحيب دولي وإقليمي ومحلي.

وانتهت أواخر يناير الماضي، مهلة حددتها لجنة (5 + 5) لتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة، تمهيدًا لتنفيذ خارطة طريق، تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2021.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5 + 5) اتفاقًا للوقف الفوري لإطلاق النار.

ونص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.