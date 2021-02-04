القائم بأعمال سفارة إسرائيل بالإمارات: نلمس سلاما دافئا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في الإمارات إيتان نائية إن "نشاطات السفارة ستشمل كافة المجالات على مختلف الأصعدة".

وأضاف نائية، في حوار مع القراء عبر "تويتر"، اليوم الخميس، أن السفارة "ستولي أهمية قصوى للسلام الشعبي بين البلدين".

وهذا هو أول نقاش من نوعه عبر تويتر بين القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية والمتابعين بعد تسلمه مهام منصبه قبل أسبوع.

وقال: "ألمس قسطا كبيرا من الدفء، فضولا متبادلا ورغبة للتعلم والتعارف. هذا سلام دافئ مبني على رؤية بعيدة المدى وضعها زعماء، ترتكز على إرادة الشعب".

وتابع نائيه: "شعوري أن جدية السلام على صعيد الشعوب أمر حقيقي، نلسمه من خلال الدفء والفضول واللهفة في اللقاءات".



وأشار إلى أن "هناك العديد من المشاريع قيد البحث والدراسة والتخطيط في مجالات متنوعة".

وأورد مثالا على ذلك "البحث والتطوير، التجارة، الطاقة، المياه، الزراعة".

وأضاف: "يدور الحديث عن دولتين غاية في التطور. هناك العديد من نقاط الالتقاء، ميزات لهذا الطرف أو ذاك والأهم الرغبة في التعاون المشترك".

وعن الأهداف طويلة المدى قال: "إن إقامة سفارة ليس بالأمر الهين وهو يتطلب موارد عديدة ويستغرق وقتا طويلا. يتناول توسيع وتعميق العلاقات على كافة المستويات والمجالات بما فيها تشخيص الفرص لتعاون واسع ابتداء بالأمن الغذائي وامتدادا لبيئة آمنة والحفاظ على جودة البيئة".

كما أشار إلى "أن إسرائيل معنية بتطوير علاقات ودية مع كل دولة لها الرغبة في ذلك، بما يخدم رفاهيتنا وأمننا وأهدافنا المشتركة".

وقال: "إن الهدف هو سلام واستقرار يفضيان إلى الخير والرفاه الاقتصادي".