وزيرة الصحة: الفلسطينيون يتسلمون لقاح (سبوتنيك في) الروسي اليوم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مسؤولون إن الفلسطينيين سيتسلمون عشرة آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي اليوم الخميس للمساعدة في انطلاق حملة التطعيم.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة لإذاعة صوت فلسطين إن الكمية تكفي لتطعيم خمسة آلاف شخص سيتلقى كل منهم جرعتين.

وأضافت أن شحنة لقاحات ستصل أيضا من الصين، لكنها لم تحدد موعد وصولها أو نوع اللقاح. ويُتوقع وصول دفعة من حوالي 37 ألف جرعة من برنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات في وقت لاحق من الشهر.

وأعلنت الضفة الغربية، التي يعيش بها 3.1 مليون فلسطيني، تسجيل 101508 حالات إصابة بفيروس كورونا و1276 وفاة. أما قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة فقد سجل أكثر من 52 ألف إصابة بالفيروس و527 وفاة.