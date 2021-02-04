- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.
وأصدر الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 22 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.