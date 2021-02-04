شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة الخميس:



ألمانيا نحو تخفيف القيود

أبدى وزير الصحة الألماني ينس شبان الخميس تأييده لبدء تخفيف الاجراءات المعتمدة لمواجهة كوفيد-19 قبل نهاية فصل الشتاء.

وقال: "لا يمكننا البقاء في هذا الإغلاق الصارم طوال فصل الشتاء، مجتمعنا لن يتحمله"، مضيفا أن "الأرقام مشجعة ونشهد تراجعا كبيرا في الإصابات الجديدة".

أسترازينيكا لمن تقل أعمارهم عن 65 عاما

اتسع قرار إعطاء لقاح أسترازينيكا لمن تقل أعمارهم عن 65 عاما بسبب عدم وجود بيانات كافية حول فاعليته لدى الأكبر سنا، الخميس في أوروبا ليصل الى الدنمارك والنروج.

فقد اعتمدت هاتان الدولتان نهج ألمانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا فيما طلبت سويسرا من المختبر البريطاني بيانات إضافية قبل السماح باستخدام اللقاح على أراضيها.

كوفيد "كارثي" على علاج السرطان

أعربت منظمة الصحة العالمية في أوروبا الخميس عن أسفها لتأثير وباء كوفيد-19 على علاج السرطان معتبرة أنه "كارثي".

وأشارت الى توقف خدمات علاج السرطان في ثلث دول منطقتها.

وقال مدير المنظمة في أوروبا هانس كلوغ "بعض الدول شهدت نقصا في أدوية معالجة السرطان والكثير منها شهد تراجعا كبيرا في تشخيص مرض السرطان حتى في الدول الأكثر ثراء".

البرازيل: طلبيات للقاحين الروسي والهندي

تعتزم البرازيل، ثاني دولة أكثر تضررا في العالم من جراء كوفيد-19، أن تستكمل الجمعة شراء 30 مليون جرعة من اللقاحين الروسي سبوتنيك-في والهندي كوفاكسين، كما أعلنت حكومتها.

كوبا: تسارع الوباء

تواجه كوبا تسارعا في الإصابات، وأعلنت الجزيرة الأربعاء عن 893 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات الى 29,529 بينها 220 وفاة.

ورغم أن الأرقام تبقى متدنية مقارنة مع بقية أنحاء القارة الأميركية، فانها تثير القلق بسبب الحظر المشدد الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا والنقص في المواد الغذائية والأدوية.

خطة الصليب الأحمر للتلقيح

أطلق الصليب الأحمر الخميس خطة بقيمة مئة مليون فرنك سويسري (92,5 مليون يورو) لمساعدة الدول الفقيرة على وضع برامج تلقيح.

بحسب تحليل للجنة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فان حوالي 70% من جرعات اللقاح التي أعطيت حتى الآن تمت في الدول الخمسين الأكثر ثراء في العالم.

طلبية من كوريا الشمالية

قدمت كوريا الشمالية طلبا لتسلم حوالي مليوني جرعة من اللقاح ضد كوفيد-19 بحسب تحالف اللقاح (غافي) في حين تقول الدولة المعزولة إنها خالية من الفيروس.

أكثر من 2,26 مليون وفاة

تسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 2,269,346 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 11,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 450,805 وفاة تليها البرازيل (227,563 وفاة) والمكسيك (161,240 وفاة) والهند (154,703 وفاة) وبريطانيا (109,335 وفاة).

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

وعدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، إذ لا يتم رصد نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض.