ميشال عون يدعو للإسراع في كشف الجهات التي تقف وراء عملية اغتيال لقمان سليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الإسراع في كشف الجهات التي تقف وراء عملية اغتيال الناشط المعارض لحزب الله لقمان سليم الذي عثر عليه مقتولاً داخل سيارته جنوب البلاد.



وطلب عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الخميس، من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم التي وقعت في منطقة العدوسية في الجنوب.

وشدد على "ضرورة الإسراع في التحقيق لاستجلاء الظروف التي أدت الى وقوع الجريمة والجهات التي تقف وراءها".

واليوم الخميس، أُعلن في لبنان، العثور على الناشط المعارض لقمان سليم، مقتولا داخل سيارته في منطقة تخضع لسيطرة حزب الله، جنوبي البلاد، في جريمة وُجهت أصابع الاتهام فيها للحزب.

وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية أنه بعد انتهاء الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة من الكشف على جثة سليم، تبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية، 4 في الرأس وواحدة في الظهر.

وحتى اللحظة، لم تتمكن الجهات الأمنية من تحديد ظروف الجريمة، إلا أن شقيقته رشا الأمير ربطت اختفاءه بمواقفه السياسية، وإن كانت لم توجه اتهاما مباشر لأية جهة.