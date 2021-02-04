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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 303 حالات إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
سجلت المملكة العربية السعودية 303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369248 حالة وفق ما أعلنت وزارة الصحة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 297 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 360697 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6389 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2162 والحالات الحرجة 395 حالة.