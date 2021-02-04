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المملكة السعودية تسجل 303 حالات إصابة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تسجل 303 حالات إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت المملكة العربية السعودية  303 حالات إصابة جديدة بفيروس الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369248 حالة وفق ما أعلنت وزارة الصحة .

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 297 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 360697 حالة .

 

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6389 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2162 والحالات الحرجة 395 حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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