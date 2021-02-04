شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بلجيكية: السجن 20 عاماً للإرهابي الإيراني «أسدي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حكمت محكمة بلجيكية اليوم (الخميس) بالسجن 20 عاماً للدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المتهم بالتخطيط لهجوم يستهدف تجمعا معارضا لنظام طهران في فرنسا عام 2018 بعد إدانته بالإرهاب.

وقضى الحكم بسجن نسيمة نعمي ١٨ عاما، وزوجها أمير سعدوني 17 عاما، بينما حكم على المعارض السابق مهرداد عارفاني بالسجن 15 عاما، وتجريد الزوجين البلجيكيين من أصل إيراني من الجنسية البلجيكية.

وحددت المحكمة التي جرت في مدينة أنتويرب ببلجيكا في بيان لها أمام السجناء الأربعة مهلة شهر للطعن في الحكم، وطلب استئنافه.

ورفضت المحكمة الأدلة التي قدمت بشأن حصانة الدبلوماسي المتهم، إذ شدد رئيس المحكمة على أن نقل أسد الله المتفجرات إلى النمسا انتهاك صارخ لهذه الحصانة، مشيراً إلى أن العبوة أعدت لتوقع عددا كبيرا من الضحايا في صفوف التجمع المعارض لو انفجرت.

وأضاف رئيس المحكمة البجيكية: «كانت شديدة الانفجار لدرجة أنها دمرت روبوت تفكيك المتفجرات». فيما قالت الاستخبارات البلجيكية إن خطة التفجير تتجاوز شخصا بمفرده، بل أتت ضمن تدبير دولة.

وأشارت إلى أنها تتبعت بيانات وهواتف وحجوزات الفنادق لتتبع تنقلات أسدي في أوروبا، وقد كشفت وثائق التحقيق أن المتهم نقل المتفجرات على متن رحلة من طهران إلى فيينا في يونيو ٢٠١٨.