شكرا لقرائتكم خبر عن انحسار رقعة الحرائق في منطقة بيرث الأسترالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني - أ ف ب

تمكن عناصر الإطفاء الأستراليون ليل الأربعاء/الخميس من احتواء حرائق الغابات بالقرب من بيرث، على ما ذكرت السلطات الأسترالية التي أعربت عن قلقها من استمرار هبوب الرياح القوية في منطقة تتسم بتضاريس صعبة.

وأتت النيران على أكثر من 80 منزلاً هذا الأسبوع في بلدة بيرث هيلز في شرق رابع أكبر مدن أستراليا.

وقال رئيس وزراء غرب أستراليا مارك ماكغوان إن الدمار «أكبر من أن يقدر بالكامل»، وأضاف أنه بعد «يومين مظلمين» تمكن عناصر الإطفاء من احتواء الحريق ليلاً بعدما هددت النيران منازل في مناطق مأهولة أكثر.

وتابع: «إنه أنجاز لافت نظراً إلى شدة الحريق».

وأصيب سبعة من عناصر الإطفاء بجروح طفيفة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع وفيات في الحرائق التي دمرت عشرة آلاف هكتار منذ يوم الاثنين.

وكان أكثر من 3,5 ملايين هكتار من الأراضي قد احترق في غرب أستراليا خلال الحرائق المدمرة عامي 2019-2020 بسبب التغير المناخي،

ولم تسجل الولاية خسائر في الممتلكات والأرواح مثل ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا (جنوب غرب).

وتشهد أستراليا نشوب حرائق كل عام في الصيف، وفرَّ مئات الأشخاص من المنطقة منذ بدء الحرائق الاثنين، ويمضي كثيرون الليل في مراكز إيواء، وقال مسؤول الإطفاء في غرب أستراليا دارين كليم إن أكثر من 250 من عناصر الإطفاء تم إرسالهم إلى منطقة تلال شديدة الانحدار، وهذا النوع من التضاريس يجعل عملهم «صعباً للغاية».

وزاد الأمر سوءاً بلوغ سرعة الرياح 70 كيلومتراً في الساعة، ما حال دون إقلاع الطائرات لرش المياه وأدى إلى تأجيج النيران أيضاً.

وأردف قائلاً: «ستستمر التحديات اليوم، وهذه الليلة، وغداً أيضاً».

وتأمل السلطات أن يساعد هطول الأمطار المتوقع في نهاية هذا الأسبوع فرق الإطفاء في عملها.

وتأتي الحرائق فيما يلتزم السكان بإغلاق لمدة خمسة أيام إثر رصد بؤرة لفيروس كورونا للمرة الأولى