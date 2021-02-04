شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تتعهّد بفعل ما بوسعها لإفشال انقلاب ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - أ ف ب

تعهّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بفعل كلّ ما بوسعه لتعبئة المجتمع الدولي للضغط على ميانمار، «بورما»، من أجل إفشال الانقلاب الذي نفّذه الجيش، الاثنين، واستولى فيه على السلطة.

وقال جوتيريس في مقابلة أجرتها معه صحيفة «واشنطن بوست»؛ إننا «سنفعل كل ما بوسعنا لتعبئة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية والمجتمع الدولي لممارسة ضغط كاف على ميانمار للتأكّد من فشل هذا الانقلاب».

وأضاف أنّه «بعد الانتخابات التي أعتقد أنها جرت بشكل طبيعي، وبعد فترة انتقالية طويلة، من غير المقبول على الإطلاق تغيير نتائج الانتخابات وإرادة الشعب».

وردّاً على سؤال عن التهمة الجنائية التي وجّهها القضاء في ميانمار، الأربعاء، إلى أونج سان سو تشي، رئيسة الحكومة المدنية التي أطاح بها الانقلابيون واعتقلوها، قال جوتيريس: «إذا تمكنّا من اتهامها بشيء، فهو أنّها كانت قريبة جداً من الجيش. وأنّها كانت تحمي الجيش كثيراً».

وتابع: «آمل أن تتمكّن الديمقراطية من إحراز تقدّم مرة أخرى في بورما، لكن من أجل أن يحدث ذلك يجب إطلاق سراح جميع السجناء، وإعادة النظام الدستوري».

كما أعرب جوتيريس عن أسفه لعدم تمكّن مجلس الأمن الدولي لغاية اليوم من الخروج بموقف موحّد بشأن ما حصل في ميانمار، إذ إنّ الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس حول هذه المسألة بطلب من المملكة المتحدة؛ لم يثمر أي قرار، أو حتى بيان.

وبحسب مسودة بيان طرحت في بداية الأسبوع للتفاوض، فإنّ مجلس الأمن يدين «الانقلاب العسكري»، ويدعو إلى «الإفراج الفوري» عن المعتقلين بشكل غير قانوني، ويطالب بإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الانقلابيون لمدة عام.

وأفاد دبلوماسيون بأنّ المفاوضات تواصلت، الأربعاء، بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، ولا سيّما مع الصين وروسيا اللتين عرقلتا صدور هذا البيان، الثلاثاء.

وأنهى الجيش في ميانمار، الاثنين، بشكل مفاجئ الانتقال الديمقراطي الهشّ في البلاد بتنفيذه انقلاباً عسكرياً، وفرضه حالة الطوارئ لمدة سنة، واعتقاله أونج سان سو تش