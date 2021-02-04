شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية ستتسلم مليوني جرعة «أسترازينيكا» قبل يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيونج يانج - رويترز

ذكرت الوكالات التي تقود مبادرة كوفاكس لإتاحة اللقاحات المضادة لكوفيد-19، أن من المتوقع أن تتسلم كوريا الشمالية مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد خلال النصف الأول من العام الحالي.

وورد في تقرير مؤقت نشرته مبادرة كوفاكس يوم الأربعاء عن توزيع اللقاحات؛ أن المبادرة ستقدم 1.992 مليون جرعة من اللقاح الذي ينتجه معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

وكوفاكس مبادرة مشتركة تقودها الأمم المتحدة للتوزيع العادل للقاح الواقي من كوفيد-19، ويتصدر المبادرة التحالف العالمي من أجل اللقاحات (جافي) ومنظمة الصحة العالمية، والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.

ولم تسجل كوريا الشمالية حالة كوفيد-19 واحدة حتى اليوم وفقاً لموقع منظمة الصحة العالمية.