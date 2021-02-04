شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يقول إنّ قادة الانقلاب في ميانمار قيّدوا بعض خدماته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رانجون - أ ف ب أعلن موقع فيسبوك الخميس أنّ السلطات في ميانمار «بورما» فرضت قيوداً على بعض خدماته في هذا البلد؛ حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب نفّذه يوم الاثنين.

وقال متحدّث باسم الشركة في تصريح صحفي: «نحن ندرك أنّ الوصول إلى فيسبوك غير ممكن حالياً لبعض الأشخاص».

وأضاف: «نحضّ السلطات على إعادة الاتّصال حتى يتمكّن الناس في ميانمار من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم، والاطلاع على معلومات مهمة».

وتحظى منصة التواصل الاجتماعي بشعبية واسعة في ميانمار، وهي وسيلة الاتصال الأساسية بالنسبة للكثيرين، وغالباً ما تستخدم الوزارات والإدارات الحكومية موقع فيسبوك لنشر بياناتها.

ووفقاً لمنظمة «نتبلوكس» غير الحكومية التي تراقب انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء العالم، فإنّ مزوّدي الخدمة في ميانمار يحظرون أو يقيّدون الوصول إلى موقع فيسبوك والشركتين التابعتين له «واتساب» و «إنستغرام».

وقالت «نتبلوكس» في تغريدة على تويتر؛ إنّ «منتجات فيسبوك مقيّدة الآن من قبل عدد من مزوّدي خدمة الإنترنت في ميانمار؛ حيث يلتزم المشغّلون بأمر حظر واضح».

وأضافت أن شركة «أم بي تي» الحكومية المزوّدة لخدمات الإنترنت فرضت الإجراءات الأكثر شدّة لتقييد الولوج إلى هذه المواقع.