شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تحكم بالسجن 20 عاماً على دبلوماسي إيراني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلجيكا - أ ف ب

حكم القضاء البلجيكي الخميس بالسجن 20 عاماً على دبلوماسي إيراني بعد إدانته بالتخطيط لهجوم كان سيستهدف تجمعاً لمعارضين لطهران قرب باريس عام 2018.

وأتت العقوبة على أسد الله أسدي الذي كان معتمداً في سفارة إيران بالعاصمة النمساوية فيينا في تلك الفترة، مطابقة لطلب النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب. وقضت محكمة أنتويرب في شمال البلاد أيضاً بسجن ثلاثة بلجيكيين من أصل إيراني بعد إدانتهم بتهمة التواطؤ، فترات تتراوح بين 15 و18 عاماً، وإسقاط الجنسية البلجيكية عنهم.