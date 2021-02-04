وزيرة الصحة: مبادرة "فيروس سي" وفرت 64 مليار جنيه سنويا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أن مبادرة القضاء على فيروس سي وفرت على البلاد نحو 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنويا على علاج المرضى وتبعات المرض.

وأشارت الوزيرة في بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الحملة نجحت في حماية 150 ألف مواطن من الإصابة بفيروس سي.

وشددت على أن حملة القضاء على فيروس سي تكلفت نحو 4 مليارات جنيه، مؤكدة أن المسح في 7 شهور، بواقع 2.5 مليار جنيه للعلاج، و1.5 مليار للمسح، استفاد منها 70 مليون مواطن.

وكشفت هالة زايد، أنه تم مسح 50 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر.

وأعلنت أن مصر لديها قاعدة بيانات من خلال الرقم القومي بأعداد المصابين بالأمراض المزمنة.​