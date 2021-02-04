تجارب بشرية للجمع بين لقاحي "سبوتنيك" و"أسترازينيكا"

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أعلن مسؤول روسي رفيع، اليوم الخميس، أن تجارب بشرية لتطعيم يجمع جرعة من اللقاح الذي طورته "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد في بريطانيا وجرعة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي ستبدأ الأسبوع المقبل في العديد من الدول.

وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن من المتوقع صدور أولى نتائج هذه التجارب في مارس المقبل.

وأضاف أن الصندوق سيعلن أيضاً عن تجارب مشتركة بين اللقاح الروسي ولقاح تنتجه شركة صينية كبيرة.

وأثبت هذه اللقاحات فعالية كبيرة ضد فيروس كورونا المستجد. وباتت حملات التطعيم تمثل الأمل للخروج من الأزمة الصحية التي سببها الفيروس.

ومن شأن الدمج بين لقاحين أن يسرع عملية التطعيم في العديد من الدول ويسد النقص الذي تعاني منه بعض المختبرات في توفير الجرعات بسبب زيادة الطلب على اللقاحات.

وأظهر إحصاء أن ما يربو على 104.41 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم. ووصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و267 ألفاً و646​.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ديسمبر 2019.