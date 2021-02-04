تقديم 157 ألف جرعة من لقاح كورونا في الامارات خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 03:16 مساءً - منذ 24 دقيقة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية تقديم 157,783 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات المقدمة في الإمارات حتى، الخميس، 3,849,374 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 38.92 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح “كوفيد- 19″، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس “كوفيد – 19”.