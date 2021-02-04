الجمعيات المساندة للفرق “تراسل” لقجع للسماح بحضور الجماهير للمباريات

جدة - عبدالحي حسين - راسلت الجمعيات المساندة للأندية المغربية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للسماح للجماهير بمتابعة مباريات البطولة الاحترافية من المدرجات مع استٸناف المنافسة بعد نهاية “الشان”.

وطالبت المراسلة، التي يتوفر “اليوم 24” علی نسخة منها، الجامعة بالسماح بحضور الجماهير بنسبة الثلث من الطاقة الاستيعابية للملاعب.

وعقد رٶساء الجمعيات المساندة للفرق الوطنية جلسة نقاش مفتوح ثم خلالها تدارس مستجدات الحالة الوباٸية وتأثيرها علی النشاط الكروي بالمغرب.

وجاء الملتمس، وفق المراسلة، تماشيا مع انخفاض عدد الاصابات بالجاٸحة.