شبهة التغرير بقاصرين تعرض أستاذا للمتابعة القضائية في قلعة السراغنة

جدة - عبدالحي حسين - فتحت فرقة الشرطة القضائية في مدينة قلعة السراغنة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أستاذ للتعليم الابتدائي، يبلغ من العمر 44 سنة، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصرين، وهتك العرض، والتحرش الجنسي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني في مدينة قلعة السراغنة كانت قد توصلت بشكايات من أولياء أمور ثماني تلميذات، يتهمون المشتبه فيه بالتغرير بالضحايا، والتحرش الجنسي، وهتك العرض، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي، وإخضاع الضحايا المفترضات لخبرة طبية.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر، وكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات هذه القضية.