الكويت تعلن منع الأجانب من دخول البلاد

جدة - عبدالحي حسين - قرر مجلس الوزراء الكويتي، أمس الأربعاء، منع دخول غير المواطنين إلى البلاد، مدة أسبوعين، بدءً من الأحد المقبل.

وقال المجلس ذاته في بيان إنه “تقرر منع دخول البلاد لغير الكويتيين، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين”، واستثنى القرار “أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى، ومرافقيهم”.

وأوضح مجلس الوزراء الكويتي أن “المجلس قرر، أيضا، إغلاق جميع الأنشطة التجارية من 8 مساء حتى 5 صباحا (بالتوقيت المحلي) وصالات المطاعم، خلال الفترة ذاتها، والاكتفاء بالطلبات الخارجية، والتوصيل لمدة شهر، بدءا من الأحد المقبل”.

واستثني من قرار الإغلاق “الصيدليات، ومنافذ التسوق للأغذية، والمستلزمات الصحية والتموينية”.

وقرر المجلس ذاته، أيضا، “وقف النشاط الرياضي، وتأجير القاعات، والخيام، ومنع التجمعات بما فيها الاحتفالات بالأعياد الوطنية”، دون أن يوضح موعد عودتها.

ووفق بيان مجلس الوزراء، جاءت تلك القراءات في ظل “الوضع الصحي في البلاد، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في حالات إصابات فيروس كورونا”، وسجلت الكويت، حتى، أمس، 167 ألفا 410 إصابات، و961 وفاة، فيما تماثل للشفاء 159 ألفا و543.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، قال طارق المزرم، الناطق باسم الحكومة، إن الاجتماع، الذي صدرت عنه قرارات اليوم كان “استثنائيا”.

وأول أمس الثلاثاء، أعلنت السعودية، تعليق دخول القادمين إليها من 20 دولة مؤقتا، اعتبارا من، أمس، على أن يستثنى من القرار، المواطنون، والدبلوماسيون، والممارسون الصحيون، وعائلاتهم، ضمن إجراءات مواجهة كورونا.