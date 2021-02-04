شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 10 وفيات و3249 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 888 حالة .

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 3249 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 316 ألفا و875 حالة.

ولفت البيان إلى أن 3904 مصابين تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 293 ألفا و180 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 156 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.