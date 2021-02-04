الزراعة توجه بصرف الدفعة الرابعة من مستحقات مسوقي الحنطة

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، بصرف الدفعة الرابعة من المستحقات المالية لمسوقي بذور الحنطة، للموسم الزراعي ٢٠١٩- ٢٠٢٠.



وقالت الوزارة في بيان حصلت عليه الخليج 365، إن "وزيرها وجه بصرف الدفعة الرابعة من مستحقات مسوقي بذور الحنطة للموسم الزراعي ٢٠١٩- ٢٠٢٠، وذلك من خلال شركة مابين النهرين العامة للبذور، وحسب اسبقية التسويق ومن الرصيد النقدي للشركة".



واهابت الوزارة، بحسب البيان، بالمسوقين لبذور الحنطة للموسم الزراعي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ مراجعة مواقع تنقية وتعفير البذور لاستلام مستحقاتهم المالية.