الرافدين وكي كارد يعلنان عودة المبالغ المستقطعة من المتقاعدين

وقال المصرف في بيان مقتضب، إنه وكي كارد "يوجهون زبائنهم المتقاعدين المستلفين الى تدقيق أرصدة بطاقاتهم ويفيدهم بعودة المبالغ المستقطعة نتيجة خلل فني مؤقت".

ونفت هيئة التقاعد، في وقت سابق من اليوم الخميس، استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين، فيما أشارت إلى أن الذي حصل كان "خطأ من مصرف الرافدين".